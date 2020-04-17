Кличко отстранит своего первого заместителя Поворозника на время расследования

17 апреля, 2020, 22:57

Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что отстранит своего первого заместителя Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, - будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело - будет нести не меньшую ответственность! " - заявил он.

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Он добавил, что городские власти - открыты и всегда сотрудничают с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В расследовании дела в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в частности.

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"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, какой он есть, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - отметил мэр.

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"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраню его от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА. Но рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 17 апреля первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник обратился к городскому главе Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения следствия по взяточничеству

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