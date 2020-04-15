"Кто-то должен сесть": Кличко пообещал "довести до конца" дело Поворозника и потребовал открытого расследования

15 апреля, 2020, 12:31

Мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ расследовать дело о своем заместителе Николае Поворознике, которого, по сообщениям СМИ, якобы взяли на взятке 14 апреля

Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"По поводутого, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали.

Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные дии.Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, лучше здесь работать", - заявил Кличко.

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Столичный мэр вспомнил о нулевой толерантности к коррупции и отметил: "Если чиновник виноват - должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду!"

В то же время он отметил, что если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны ответить те, кто за этим стоит.

"Я это дело доведу до конца! И требую - чтобы не было политической ангажированности правоохранителей - открытого и публичного расследования этого дела!" - подчеркнул Виталий Кличко.

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Он отметил, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга, а значит, согласно законодательству, - подследственный НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Кто должен сесть - либо коррумпированный чиновник, либо те - кто фабриковал это дело!" - заключил мэр.

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