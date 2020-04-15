"Кто-то должен сесть": Кличко пообещал "довести до конца" дело Поворозника и потребовал открытого расследования
Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"По поводутого, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали.
Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные дии.Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, лучше здесь работать", - заявил Кличко.
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Столичный мэр вспомнил о нулевой толерантности к коррупции и отметил: "Если чиновник виноват - должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду!"
В то же время он отметил, что если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны ответить те, кто за этим стоит.
"Я это дело доведу до конца! И требую - чтобы не было политической ангажированности правоохранителей - открытого и публичного расследования этого дела!" - подчеркнул Виталий Кличко.
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Он отметил, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга, а значит, согласно законодательству, - подследственный НАБУ.
"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Кто должен сесть - либо коррумпированный чиновник, либо те - кто фабриковал это дело!" - заключил мэр.
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