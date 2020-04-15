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Espreso.tvОбщество"Заявления, что поймали на взятке, - ложь": заместитель Кличко заявил о своем статусе свидетеля и отсутствии подозрения

"Заявления, что поймали на взятке, - ложь": заместитель Кличко заявил о своем статусе свидетеля и отсутствии подозрения


фото: slovoidilo
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что его не задерживали при попытке взять взятку

Об этом он сообщил в Facebook.

Поворозник опроверг, что взял взятку.

"Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. Подозрение никто не объявлял", - написал заместитель руководителя.

Он добавил, что вызван как свидетель на допрос 17 апреля.

Также Поворозник требует от правоохранителей разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

  • В СМИ вчера появилась информация о том, что СБУ поймала на взятке в $125 тыс. первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

 

 

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