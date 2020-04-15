"Заявления, что поймали на взятке, - ложь": заместитель Кличко заявил о своем статусе свидетеля и отсутствии подозрения
15 апреля, 2020, 12:00
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что его не задерживали при попытке взять взятку
Об этом он сообщил в Facebook.
Поворозник опроверг, что взял взятку.
"Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. Подозрение никто не объявлял", - написал заместитель руководителя.
Он добавил, что вызван как свидетель на допрос 17 апреля.
Также Поворозник требует от правоохранителей разобраться с распространением ложной информации в СМИ.
- В СМИ вчера появилась информация о том, что СБУ поймала на взятке в $125 тыс. первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.
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