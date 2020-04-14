Первого заместителя Кличко поймали на взятке в $125 тыс. - СМИ
14 апреля, 2020, 20:40
Первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника работники СБУ поймали на взятке в $125 тыс. от представителя компании-застройщика
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.
Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Спецслужбисты задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме $60 тысяч.
Также посредник вместе с Поворозником намеревался получить и с другого объекта строительства $246 тысяч.
По состоянию на сейчас в КГГА проводятся неотложные обыски.
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