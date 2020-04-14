Первого заместителя Кличко поймали на взятке в $125 тыс. - СМИ

14 апреля, 2020, 20:40

Первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника работники СБУ поймали на взятке в $125 тыс. от представителя компании-застройщика

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Спецслужбисты задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме $60 тысяч.

Также посредник вместе с Поворозником намеревался получить и с другого объекта строительства $246 тысяч.

По состоянию на сейчас в КГГА проводятся неотложные обыски.