Взятку не брал, - Поворозник просит Кличко отстранить его на время следствия
Об этом Поворозник написал в Facebook.
"Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным", - написал он.
Поворозник отметил, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал. Он готов на сотрудничество со следствием.
"И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому главе с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА на время проведения следствия", - добавил Поворозник.
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