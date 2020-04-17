Взятку не брал, - Поворозник просит Кличко отстранить его на время следствия

17 апреля, 2020, 18:42

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник обратился к городскому главе Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения следствия по взяточничеству

Об этом Поворозник написал в Facebook.

"Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным", - написал он.

Поворозник отметил, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал. Он готов на сотрудничество со следствием.

"И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому главе с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя главы КГГА на время проведения следствия", - добавил Поворозник.

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