Рада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии "спаму правками"
Об этом сообщает Епресо.TV .
Законопроект поддержали 242 нардепа: "Слуга народа" - 204 голоса, ОПЗЖ - 15 голосов, депутатская группа "Доверие" - 13 голосов, внефракционные нардепы - 10 голосов.
Законопроект призван предотвратить "законодательный спам" - представление слишком большого количества правок с целью затягивания рассмотрения законопроекта или блокирования работы Верховной Рады. В частности законопроект ппредусматривает, что каждая фракция или группа сможет подавать по 5 правок, а внефракционные депутаты - по одной.
Законопроект был разработан после того, как в Раду внесли 16 тыс. правок к так называемому "антиколомойскому" законопроекту, который предусматривает, в частности, невозможность возвращения национализированного ПриватБанка бывшим владельцам и принятие которого является требованием МВФ.
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