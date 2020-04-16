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Espreso.tvОбществоРада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии "спаму правками"

Рада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии "спаму правками"


фото: rada.gov.ua
В четверг, 16 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры, призванный исключить внесение сверхбольшой количества правок

Об этом сообщает Епресо.TV .

Законопроект поддержали 242 нардепа: "Слуга народа" - 204 голоса, ОПЗЖ - 15 голосов, депутатская группа "Доверие" - 13 голосов, внефракционные нардепы - 10 голосов.

Законопроект призван предотвратить "законодательный спам" - представление слишком большого количества правок с целью затягивания рассмотрения законопроекта или блокирования работы Верховной Рады. В частности законопроект ппредусматривает, что каждая фракция или группа сможет подавать по 5 правок, а внефракционные депутаты - по одной.

Законопроект был разработан после того, как в Раду внесли 16 тыс. правок к так называемому "антиколомойскому" законопроекту, который предусматривает, в частности, невозможность возвращения национализированного ПриватБанка бывшим владельцам и принятие которого является требованием МВФ.

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