"Барселона" лишится девяти футболистов ради Неймара
15 апреля, 2020, 15:41
"Барселона" готова продать девять футболистов, чтобы найти средства на подписание форварда ПСЖ Неймара и нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса
Об этом сообщает AS .
Испанцы планируют выручить 250 млн евро по продаже футболистов в летнее трансферное окно. "Барса" готова продать девять исполнителей. Среди них оказались Коутиньо, Усман Дембеле, Хуниор Фирпо, Жан-Клер Тодибо, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Мартин Брейтвейт, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.
Из-за пандемии коронавируса "Барселона" не будет иметь большого бюджета на трансферы, поэтому именно продажи должны стать основным источником доходов.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
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