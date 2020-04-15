"Барселона" лишится девяти футболистов ради Неймара

15 апреля, 2020, 15:41

"Барселона" готова продать девять футболистов, чтобы найти средства на подписание форварда ПСЖ Неймара и нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса

Об этом сообщает AS .

Испанцы планируют выручить 250 млн евро по продаже футболистов в летнее трансферное окно. "Барса" готова продать девять исполнителей. Среди них оказались Коутиньо, Усман Дембеле, Хуниор Фирпо, Жан-Клер Тодибо, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Мартин Брейтвейт, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.

Из-за пандемии коронавируса "Барселона" не будет иметь большого бюджета на трансферы, поэтому именно продажи должны стать основным источником доходов.