"Барселона" заплатила 1 млн евро за высмеивание Месси в twitter

17 февраля, 2020, 15:11

"Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая наносит вред репутации нападающего испанского клуба Лионеля Месси в twitter

Об этом сообщает SER Catalunya.

Специализированная компания поддерживает имидж президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу в соцсетях. А также наносит вред репутации некоторых личностей, которые имеют отношение к испанскому топ-клуба.

В постах I3 Ventures, которая управляет десятками аккаунтов в twitter i facebooк, критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие звездные игроки нынешнего состава "Барсы".

Также публиковались посты с критикой экс-тренера испанцев Пепа Гвардиолы, возможных кандидатов на пост президента клуба (прим. - Жоана Ляпорта), а также различных актеров и политиков.

По информации источника, "Барселона" заплатила за подобные услуги около 1 млн евро. В клубе признают сотрудничество с I3 Ventures, но утверждают, что требовали только положительные публикации.