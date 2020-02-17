"Барселона" заплатила 1 млн евро за высмеивание Месси в twitter
Об этом сообщает SER Catalunya.
Специализированная компания поддерживает имидж президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу в соцсетях. А также наносит вред репутации некоторых личностей, которые имеют отношение к испанскому топ-клуба.
В постах I3 Ventures, которая управляет десятками аккаунтов в twitter i facebooк, критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие звездные игроки нынешнего состава "Барсы".
Также публиковались посты с критикой экс-тренера испанцев Пепа Гвардиолы, возможных кандидатов на пост президента клуба (прим. - Жоана Ляпорта), а также различных актеров и политиков.
По информации источника, "Барселона" заплатила за подобные услуги около 1 млн евро. В клубе признают сотрудничество с I3 Ventures, но утверждают, что требовали только положительные публикации.
- Напомним, 5 февраля Месси бурно отреагировал на обвинения спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в адрес одноклубников.
- 6 февраля стало известно, что Лионель Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства политикой испанского клуба.
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