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Espreso.tvСпортПрезидент "Барселоны" встретился с Месси после травли футболиста в соцсетях

Президент "Барселоны" встретился с Месси после травли футболиста в соцсетях


фото: Reuters
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал, связанный с травлей аргентинца в соцсетях, которое финансировал президент

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Бартомеу встретился с капитанами основной команды Лионелем Месси, Серхио Бускетсом, Жераром Пике и Серджио Роберто

На встрече также присутствовал главный тренер "Барсы" Кике Сетьен. Президент дал игрокам объяснения по поводу информации о том, что он платит компании I3 Ventures за критику лидеров команды.

По информации источника, Хосеп Бартомеу заверил игроков в недостоверности информации, согласно которой клуб сотрудничает с компанией I3 Ventures для таких целей. Президент "Барсы" хотел убедить футболистов в этом и ответить на возможные вопросы с их стороны.

 

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