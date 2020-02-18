Президент "Барселоны" встретился с Месси после травли футболиста в соцсетях
18 февраля, 2020, 23:08
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал, связанный с травлей аргентинца в соцсетях, которое финансировал президент
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бартомеу встретился с капитанами основной команды Лионелем Месси, Серхио Бускетсом, Жераром Пике и Серджио Роберто
На встрече также присутствовал главный тренер "Барсы" Кике Сетьен. Президент дал игрокам объяснения по поводу информации о том, что он платит компании I3 Ventures за критику лидеров команды.
По информации источника, Хосеп Бартомеу заверил игроков в недостоверности информации, согласно которой клуб сотрудничает с компанией I3 Ventures для таких целей. Президент "Барсы" хотел убедить футболистов в этом и ответить на возможные вопросы с их стороны.
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Хосепа Марии Бартомеу уйти в отставку из-за заказную кампанию травли Лионеля Месси в соцсетях.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
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