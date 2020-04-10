В "Барселоне" вспыхнул конфликт в руководстве клуба, 6 топ-менеджеров подали в отставку
Об этом сообщает AS .
В отставку подали два вице-президента - Эмили Руссо и Энрике Томбас, в которых произошел конфликт с президентом "Барселоны" Хосеп Бартомеу, а также директора клуба - Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Хосеп Понт и секретарь правления - Жорди Класамилья.
Причиной отставки они называют плохое управление кризисом в "Барселоне", дело, связанное с аккаунтами в социальных сетях, с помощью которых травили футболистов команды, а также будущее клуба после пандемии.
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"Директора, нижеподписавшиеся, сообщили президенту Бартомеу о решении немедленно и бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе. Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед важными вызовами в будущем и особенно после окончания пандемии.
Хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного в прессе как Barçagate. Желаем, чтобы после аудита со стороны PricewaterhouseCoopers отчетность была передана тем, кому принадлежит ", - говорится в заявлении клуба.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку из-за заказную кампанию травли Месси.
- 18 февраля президент Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал в клубе.
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