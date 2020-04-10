В "Барселоне" вспыхнул конфликт в руководстве клуба, 6 топ-менеджеров подали в отставку

10 апреля, 2020, 09:39

Шесть топ-менеджеров испанского клуба "Барселоны" подали в отставку из-за кампании по травли футболистов в социальных сетях и управленческого кризиса

Об этом сообщает AS .

В отставку подали два вице-президента - Эмили Руссо и Энрике Томбас, в которых произошел конфликт с президентом "Барселоны" Хосеп Бартомеу, а также директора клуба - Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Хосеп Понт и секретарь правления - Жорди Класамилья.

Причиной отставки они называют плохое управление кризисом в "Барселоне", дело, связанное с аккаунтами в социальных сетях, с помощью которых травили футболистов команды, а также будущее клуба после пандемии.

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"Директора, нижеподписавшиеся, сообщили президенту Бартомеу о решении немедленно и бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе. Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед важными вызовами в будущем и особенно после окончания пандемии.

Хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного в прессе как Barçagate. Желаем, чтобы после аудита со стороны PricewaterhouseCoopers отчетность была передана тем, кому принадлежит ", - говорится в заявлении клуба.

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