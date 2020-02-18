Президента "Барселоны" призвали уйти из клуба за травлю Месси в соцсетях

18 февраля, 2020, 15:48

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Хосепа Марию Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампании травли Лионеля Месси в соцсетях

Об этом Лапорта заявил в twitter.

Экс-президент каталонского клуба назвал методы нынешнего руководства "Барсы" мафиозными, после того как в СМИ появились доказательства заказной травли аргентинского лидера команды Лионеля Месси.

"Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность и они в панике пытаются все скрыть. Они обязаны уйти в отставку", - написал Лапорта.

Ранее сообщалось, что целью нанятой "Барселоной" компании было защитить репутацию Бартомеу и навредить бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам руководства клуба. С помощью соцсетей происходила травля Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Хави и Карлеса Пуйоля.

Una animalada més d'aquesta junta directiva del #Barca



És indignant que utilitzin aquestes pràctiques mafioses que taquen la imatge del Barça.



Demostren un cop més la seva incompetència i pànic a què es descobreixi tot el que amaguen i que hagin de dimitir. #bartomeudimissio https://t.co/V0MotaONdG - Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) February 17, 2020