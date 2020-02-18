Президента "Барселоны" призвали уйти из клуба за травлю Месси в соцсетях
Об этом Лапорта заявил в twitter.
Экс-президент каталонского клуба назвал методы нынешнего руководства "Барсы" мафиозными, после того как в СМИ появились доказательства заказной травли аргентинского лидера команды Лионеля Месси.
"Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность и они в панике пытаются все скрыть. Они обязаны уйти в отставку", - написал Лапорта.
Ранее сообщалось, что целью нанятой "Барселоной" компании было защитить репутацию Бартомеу и навредить бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам руководства клуба. С помощью соцсетей происходила травля Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Хави и Карлеса Пуйоля.
Una animalada més d'aquesta junta directiva del #Barca- Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) February 17, 2020
És indignant que utilitzin aquestes pràctiques mafioses que taquen la imatge del Barça.
Demostren un cop més la seva incompetència i pànic a què es descobreixi tot el que amaguen i que hagin de dimitir. #bartomeudimissio https://t.co/V0MotaONdG
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
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