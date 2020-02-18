 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПрезидента "Барселоны" призвали уйти из клуба за травлю Месси в соцсетях

Президента "Барселоны" призвали уйти из клуба за травлю Месси в соцсетях


фото: REUTERS
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Хосепа Марию Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампании травли Лионеля Месси в соцсетях

Об этом Лапорта заявил в twitter.

Экс-президент каталонского клуба назвал методы нынешнего руководства "Барсы" мафиозными, после того как в СМИ появились доказательства заказной травли аргентинского лидера команды Лионеля Месси.

"Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность и они в панике пытаются все скрыть. Они обязаны уйти в отставку", - написал Лапорта.

Ранее сообщалось, что целью нанятой "Барселоной" компании было защитить репутацию Бартомеу и навредить бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам руководства клуба. С помощью соцсетей происходила травля Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Хави и Карлеса Пуйоля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать