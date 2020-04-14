МВФ в течение трех недель предоставит Украине транш, если Рада поддержит "антиколомойский" закон, - Арахамия
Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в выступлении на телеканале "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.
"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной позицией с кредитором, и это понятная позиция", - сказал Арахамия.
Он добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период приходится самый большой платеж по внешним долгам.
Он предусматривает, что проголосовать во втором чтении за законопроект депутаты успеют до 5 мая. По его словам, если же принятие законопроекта во втором чтении затянется, то у всей страны могут быть проблемы.
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- Напомним, Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.
- Рада может провести 15 апреля еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам.
- Рада может рассмотреть во втором чтении так называемый антиколомойский законопроект.
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