МВФ в течение трех недель предоставит Украине транш, если Рада поддержит "антиколомойский" закон, - Арахамия

14 апреля, 2020, 21:34

Международный валютный фонд предоставит Украине транш в течение трех недель после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении "антиколомойский" законопроект

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в выступлении на телеканале "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной позицией с кредитором, и это понятная позиция", - сказал Арахамия.

Он добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период приходится самый большой платеж по внешним долгам.

Он предусматривает, что проголосовать во втором чтении за законопроект депутаты успеют до 5 мая. По его словам, если же принятие законопроекта во втором чтении затянется, то у всей страны могут быть проблемы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .