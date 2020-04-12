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Espreso.tvОбществоРада соберется на внеочередное заседание 15 апреля и рассмотрит "антиколомойский" закон, - СМИ

Рада соберется на внеочередное заседание 15 апреля и рассмотрит "антиколомойский" закон, - СМИ


фото: Укрінформ
Верховная Рада Украины может провести 15 апреля еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам

Об этом со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" сообщает УП.

По словам источника издания, председатель фракции Давид Арахамия написал в закрытых чатах "Слуги народа", чтобы депутаты были готовы на среду прийти в ВР, потому что может состояться еще одно заседание.

"Давид написал, что будет в среду. Но по вопросам пока неясно", - сказал собеседник.

Позже он сообщил, что, скорее всего, на заседании 15 апреля будет рассматриваться законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам, так называемый "антиколомойский" закон.

Также, по данным УП, депутаты от "Слуги народа" уже предупреждают о возможном проведении заседания представителей других фракций.

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