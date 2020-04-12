Рада соберется на внеочередное заседание 15 апреля и рассмотрит "антиколомойский" закон, - СМИ
Об этом со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" сообщает УП.
По словам источника издания, председатель фракции Давид Арахамия написал в закрытых чатах "Слуги народа", чтобы депутаты были готовы на среду прийти в ВР, потому что может состояться еще одно заседание.
"Давид написал, что будет в среду. Но по вопросам пока неясно", - сказал собеседник.
Позже он сообщил, что, скорее всего, на заседании 15 апреля будет рассматриваться законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам, так называемый "антиколомойский" закон.
Также, по данным УП, депутаты от "Слуги народа" уже предупреждают о возможном проведении заседания представителей других фракций.
- Напомним, в обнародованной повестке дня внеочередного заседания ВР 13 апреля, отсутствует "антиколомойский" закон.
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