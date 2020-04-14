В "Слуге народа" сказали, когда смогут голосовать за "антиколомойський" закон

14 апреля, 2020, 11:45

Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойський" законопроект в сокращенном режиме уже после Пасхальных праздников

Об этом первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко сказал 13 апреля журналистам после заседания фракции политсилы в Киеве, передает НВ из ссылок Интерфакс-Украина .

"Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали" землю "(законопроект о рынке земли - ред). Нам понадобится неделя, чтобы разблокировать ... Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или ... в начале мая мы можем переходить к сокращенного рассмотрения законопроекта о банках ", - заявил он.

Корниенко добавил, что профильный комитет может рассматривать поправки к законопроекту по более либеральной процедурой.

"Там можно идти по так называемому "постатейному" рассмотрения, когда рассматривается каждая статья и голосуется независимо от количества поправок к ней, а всем инициаторам поправок дается определенное время [аргументацию], например по две минуты - фактически на каждую статью идет час ... За предварительным подсчетам, комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики примерно семь рабочих дней нужно, чтобы рассмотреть в постатейном режиме ", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что если Рада примет изменения в регламент, то в зале заседаний «все будет быстро».

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук написала в Facebook, что в среду, 15 марта, будет созвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты рассмотрят вопрос внесения изменений в регламент работы парламента с целью сделать невозможным "парламентский терроризм" - блокирование принятия решения посредством подачи огромного числа правок.

"В среду соберемся еще раз и примем изменения в регламент, которые позволят рассмотреть все 16000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода. Между тем комитет продолжит рассматривать поправки к закону о банках. После этого мы рассмотрим его в сессионном зале ", - написала она.