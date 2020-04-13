"Барселона" находится под угрозой банкротства
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"В течение долгого времени мы предупреждали, что "Барселона" движется прямо к идеальному шторму. Клуб должен заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили осуждение клуба в деле Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена ", - сказал Фонт.
Виктор Фонт является предпринимателем в сфере технологий, основателем компании, управляющей Delta Partners. В 2021 году состоятся выборы президента "Барселоны", на которых Фонт считается главным конкурентом нынешнего главы клуба Хосепа Бартомеу.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампании травли Месси.
- 18 февраля президент Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал в клубе.
- 10 апреля шесть топ-менеджеров испанского клуба "Барселоны" подали в отставку из-за кампании травли футболистов в социальных сетях и управленческого кризиса.
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