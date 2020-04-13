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Espreso.tvСпорт"Барселона" находится под угрозой банкротства

"Барселона" находится под угрозой банкротства


фото: Getty Images
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт считает, что испанский топ-клуб находится под угрозой банкротства

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"В течение долгого времени мы предупреждали, что "Барселона" движется прямо к идеальному шторму. Клуб должен заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили осуждение клуба в деле Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена ", - сказал Фонт.

Виктор Фонт является предпринимателем в сфере технологий, основателем компании, управляющей Delta Partners. В 2021 году состоятся выборы президента "Барселоны", на которых Фонт считается главным конкурентом нынешнего главы клуба Хосепа Бартомеу.

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