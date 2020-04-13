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Espreso.tvОбществоПасхальный обмен пленными состоится на этой неделе, - Денисова

Пасхальный обмен пленными состоится на этой неделе, - Денисова


фото: president.gov.ua
Новый этап освобождения удерживаемых лиц по состоится уже на этой неделе, и все, кто вернутся, пройдут двухнедельную обсервацию

Об этом сказала омбудсмен Людмила Денисова в комментарии одному из телеканалов, сообщает Укринформ .

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - отметила Денисова.

Кроме того, она отметила, что, по полученной ею информации, некоторые из содержащихся в РФ украинцев, имеют признаки заболевания Covid-19. Однако эта информация сейчас проверяется, в частности направлены соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - подытожила Денисова.

  • Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что Трехсторонняя контактная группа договорилась провести обмен пленными до Пасхи .
  • Террористы "ЛНР" и "ДНР" подтвердили договоренность об обмене пленными до Пасхи.
  • Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в списках пленных, которых готовятся обменять на Пасху, опять не будет людей, захваченных в Крыму.
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