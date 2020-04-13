Пасхальный обмен пленными состоится на этой неделе, - Денисова

13 апреля, 2020, 13:56

Новый этап освобождения удерживаемых лиц по состоится уже на этой неделе, и все, кто вернутся, пройдут двухнедельную обсервацию

Об этом сказала омбудсмен Людмила Денисова в комментарии одному из телеканалов, сообщает Укринформ .

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - отметила Денисова.

Кроме того, она отметила, что, по полученной ею информации, некоторые из содержащихся в РФ украинцев, имеют признаки заболевания Covid-19. Однако эта информация сейчас проверяется, в частности направлены соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - подытожила Денисова.