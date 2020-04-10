Обмен пленными к Пасхе: в списке нет крымчан, - Резников
10 апреля, 2020, 21:55
В списках пленных, которых готовятся обменять на Пасху, опять не будет людей, захваченных в Крыму
Об этом сообщил ТСН министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, власть не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". На этот раз домой должны вернуться украинцы, удерживаемые боевиками на Донбассе.
Освобожденным в результате обмена пленникам придется провести еще две недели в обсервации. Места уже подготовлены. Там их обеспечат всем необходимым, включая медицинскую помощь и связь с родственниками.
Списки на обмен не сформирован окончательно.
Резников сказал, что ОБСЕ ждет от России подтверждения даты обмена, количества и поименного списка.
- Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что Трехсторонняя контактная группа договорилась провести обмен пленными до Пасхи.
- Террористы "ЛНР" и "ДНР" подтвердили договоренность об обмене пленными до Пасхи.
- Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными.
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