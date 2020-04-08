ТКГ договорилась об обмене пленными до Пасхи, - ОПУ

8 апреля, 2020, 21:17

Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны договорились о взаимном обмене пленных не позднее Пасхи

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча ТКГ состоялась по инициативе украинской стороны по поручению президента Владимира Зеленского.

ОП сообщает, что на заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.

"На заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО возможно начнется в ближайшие 2 недели. Сейчас идет работа над окончанием формирования списка пленных.

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