Полозов: переговоры об обмене пленных приостановлены Россией
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал .
"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных - украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой", - рассказал адвокат.
Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.
"Как по мне, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", - отметил Полозов.
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- Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что Трехсторонняя контактная группа договорилась провести обмен пленными до Пасхи .
- Террористы "ЛНР" и "ДНР" подтвердили договоренность об обмене пленными до Пасхи.
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