В "ЛНР" и "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными и сообщили подробности

8 апреля, 2020, 22:49

Подконтрольные России террористы "ЛНР" и "ДНР" подтвердили договоренность об обмене пленными к Пасхе

Соответствующие заявления размещены на медиаресурсах террористов.

Так, руководитель рабочей группы "ЛНР" по обмену Ольга Кобцева заявила, что украинская власть отдаст 11 человек в обмен на 8 удерживаемых террористами заложников.

"Переговоры по обмену удерживаемыми лицами прошли успешно. Договорились об обмене в рамках протокола от 11 марта по формуле "11 отдаем, 8 забираем ". Крайняя дата обмена - 17 апреля, поскольку украинской стороне необходимо время для проведения процессуальной очистки", - сказала Кобцева.

В то же время в "ДНР" заявили, что отдадут 8 заложников за 10 человек, которые передаст украинская власть.

"Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8", - заявила представительница "ДНР" Дарья Морозова.