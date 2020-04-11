На Николаевщине все же зафиксировали пациентов с Covid-19 - МЗ

11 апреля, 2020, 11:05

По состоянию на утро субботы, 11 апреля 2020 года, в Николаевской области уже есть два случая заболевания коронавирусом

Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время онлайнового брифинге, передает Еспресо.TV .

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", - уточнил он.

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Вместе с тем, Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

"Итак, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где зафиксировано случаев COVID-19", - отметил заместитель главы Минздрава.

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