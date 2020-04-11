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Espreso.tvОбществоНиколаевская ОГА и в дальнейшем уверяет, что в области нет ни одного больного коронавирусом

Николаевская ОГА и в дальнейшем уверяет, что в области нет ни одного больного коронавирусом

Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник и его заместитель Александр Коваленко
фото: mk.gov.ua
В Николаевской области на 10 апреля 2020 года не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19

Об этом вчера вечером сообщалось на официальной странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook, передает Еспрессо.TV .

"По состоянию на 20:00 10 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев Covid-19. В течение дня за медицинской помощью обратилось 11 пациентов с подозрением на Covid-19, из них 3 госпитализированы в КНП" Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней ". Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 17 пациентов находятся в инфекционном стационаре. Всего с начала года за медицинской помощью обратилось 118 пациентов с подозрением на Covid-19.

"Лабораторно обследовано на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 110 пациентов. В стадии обследования 8 человек. На сегодня 81 обследована лицо имеет отрицательный результат, 29 проб в работе", - отмечает руководство области.

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Сообщается, что в течение 7-9 апреля методом ПЦР обследовано 108 человек с диагнозом "пневмония" и контактных лиц с подозрительными случаями и лиц, прибывших из-за рубежа. Из них 33 человека имеют отрицательный результат, 75 проб в работе.

Кроме того отмечено, что с начала карантина на Николаевщине взяли на учет 3 тыс. человек, прибывших из-за рубежа. 1906 человек уже сняли с учета в связи с окончанием сроков самоизоляции.

  • Утром 11 апреля Минздрава Украины также дало цифру "0" напротив Николаевской области.
  • Между тем Служба безопасности Украины продолжает начатую накануне оценку правильности проведенных в области тестов на Covid-19. Следователями СБУ начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 (служебная халатность).
  • В точности данных из Николаева сомневается и президент Владимир Зеленский .

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