Николаевская ОГА и в дальнейшем уверяет, что в области нет ни одного больного коронавирусом
фото: mk.gov.ua
Об этом вчера вечером сообщалось на официальной странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook, передает Еспрессо.TV .
"По состоянию на 20:00 10 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев Covid-19. В течение дня за медицинской помощью обратилось 11 пациентов с подозрением на Covid-19, из них 3 госпитализированы в КНП" Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней ". Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 17 пациентов находятся в инфекционном стационаре. Всего с начала года за медицинской помощью обратилось 118 пациентов с подозрением на Covid-19.
"Лабораторно обследовано на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 110 пациентов. В стадии обследования 8 человек. На сегодня 81 обследована лицо имеет отрицательный результат, 29 проб в работе", - отмечает руководство области.
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Сообщается, что в течение 7-9 апреля методом ПЦР обследовано 108 человек с диагнозом "пневмония" и контактных лиц с подозрительными случаями и лиц, прибывших из-за рубежа. Из них 33 человека имеют отрицательный результат, 75 проб в работе.
Кроме того отмечено, что с начала карантина на Николаевщине взяли на учет 3 тыс. человек, прибывших из-за рубежа. 1906 человек уже сняли с учета в связи с окончанием сроков самоизоляции.
- Утром 11 апреля Минздрава Украины также дало цифру "0" напротив Николаевской области.
- Между тем Служба безопасности Украины продолжает начатую накануне оценку правильности проведенных в области тестов на Covid-19. Следователями СБУ начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 (служебная халатность).
- В точности данных из Николаева сомневается и президент Владимир Зеленский .
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