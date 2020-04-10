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Espreso.tvОбществоВсе результаты тестов на коронавирус на Николаевщине проверят повторно, - СБУ

Все результаты тестов на коронавирус на Николаевщине проверят повторно, - СБУ


фото: reuters
Служба безопасности выявила грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус

Об этом заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак во время сессии областного совета, передает  РБК-Украина.

Герсак отметил, что медицинские работники во время отбора биологических материалов у пациентов для проверки на заражение коронавирусом использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы.

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"В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МЗ Украины", - подчеркнул он.

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Кроме того, начальник управления здравоохранения в Николаевской области Павел Георгиев заявил о намерении провести экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в данной ситуации.

В СБУ добавили, что проверяют информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность)

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