Все результаты тестов на коронавирус на Николаевщине проверят повторно, - СБУ

10 апреля, 2020, 18:33

Служба безопасности выявила грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус

Об этом заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак во время сессии областного совета, передает РБК-Украина.

Герсак отметил, что медицинские работники во время отбора биологических материалов у пациентов для проверки на заражение коронавирусом использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы.

Читайте также: Ляшко заявил о нарушениях в Николаевской области по количеству тестов

"В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МЗ Украины", - подчеркнул он.

Читайте также: Количество больных пневмонией в Николаеве в 18 раз выше, чем в прошлом году, - главврач

Кроме того, начальник управления здравоохранения в Николаевской области Павел Георгиев заявил о намерении провести экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в данной ситуации.

В СБУ добавили, что проверяют информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность)

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine