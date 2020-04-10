Месси отреагировал на слухи о переходе в "Интер"

10 апреля, 2020, 08:55

Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о возможном переходе в итальянский "Интер"

Об этом Месси сообщил в Instagram.

Месси опубликовал скриншот новости о своем возможном трансфере и назвал их фейковыми.

"Это фейковые новости. То же самое касается информации о" Ньюэллс Олд Бойз ". Это неправда. Хорошо, что им никто не верит", - написал Месси.

Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести аргентинского футболиста в следующем сезоне. Отмечалось, что родной клуб Месси, аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", тоже сделал ему предложение.

Контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Месси выступает за каталонцев с 2005 года.