 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМесси отреагировал на слухи о переходе в "Интер"

Месси отреагировал на слухи о переходе в "Интер"


фото: Getty Images
Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о возможном переходе в итальянский "Интер"

Об этом Месси сообщил в Instagram.

Месси опубликовал скриншот новости о своем возможном трансфере и назвал их фейковыми.

"Это фейковые новости. То же самое касается информации о" Ньюэллс Олд Бойз ". Это неправда. Хорошо, что им никто не верит", - написал Месси.

Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести аргентинского футболиста в следующем сезоне. Отмечалось, что родной клуб Месси, аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", тоже сделал ему предложение.

Контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Месси выступает за каталонцев с 2005 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать