Месси отреагировал на слухи о переходе в "Интер"
10 апреля, 2020, 08:55
Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о возможном переходе в итальянский "Интер"
Об этом Месси сообщил в Instagram.
Месси опубликовал скриншот новости о своем возможном трансфере и назвал их фейковыми.
"Это фейковые новости. То же самое касается информации о" Ньюэллс Олд Бойз ". Это неправда. Хорошо, что им никто не верит", - написал Месси.
Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести аргентинского футболиста в следующем сезоне. Отмечалось, что родной клуб Месси, аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", тоже сделал ему предложение.
Контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Месси выступает за каталонцев с 2005 года.
- 9 апреля появилась информация, что "Барселона" и "Интер" начали переговоры о трансфере Лионеля Месси.
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