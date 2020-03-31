Пассажира с авиарейса "Доха-Киев" госпитализировали с температурой, - Нацполиция

31 марта, 2020, 11:12

Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в гостинице "Казацкая", госпитализировали с повышенной температурой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили вчера, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские.

В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирусом. В случае положительного результата будет приниматься решение о обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Правоохранители продолжают охранять места лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и обсервации людей.