Пассажира с авиарейса "Доха-Киев" госпитализировали с температурой, - Нацполиция
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили вчера, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские.
В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирусом. В случае положительного результата будет приниматься решение о обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.
Правоохранители продолжают охранять места лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и обсервации людей.
- Гражданам, которые вернулись в Украину рейсом из Дохи (Катар) предложили подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации. 50 человек ранее отказались ехать в обсервации.
- Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.
- Граждане Украины, которые в ночь на 30 марта были эвакуированы рейсом из Дохи (Катар), написали заявление в полицию о "незаконном отправлении на принудительную обсервацию".
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