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Espreso.tvОбщество"Админпротокол и дальше куда угодно": пассажир из Дохи назвал варианты обсервации, предложенные эвакуированным из Катара

"Админпротокол и дальше куда угодно": пассажир из Дохи назвал варианты обсервации, предложенные эвакуированным из Катара


фото: hromadske.ua
Гражданам, которые вернулись в Украину рейсом из Дохи (Катар), предложили подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации

Об этом hromadske сообщил Максим, пассажир рейса, который прилетел из Дохи.

Прилетевшим украинцам предложили подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации. В частности, пассажиры должны были подтвердить, что их проинформировали о обсервации и отказаться от общения с медиа. Также пассажиры должны были согласиться на принудительную обсервацию.

Часть пассажиров отказались подписать документ.

"Вылилось все в три варианта: бесплатная обсервация в гостинице "Казацкая"; платная обсервация в отеле "Пуща Конгресс"; отказ от обсервации, админпротокол и дальше иди, куда угодно", - пояснил пассажир.

Он рассказал, что сейчас находится в Пуще и "еще ни за что не платил".

"Нас посадили в автобус и повезли на обсервацию. Автобус повез в отель в сопровождении полиции. Кто-то остался. Некоторые в самолете отказались и поехали домой на такси", - рассказал мужчина.

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