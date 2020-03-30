"Админпротокол и дальше куда угодно": пассажир из Дохи назвал варианты обсервации, предложенные эвакуированным из Катара

Прилетевшим украинцам предложили подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации. В частности, пассажиры должны были подтвердить, что их проинформировали о обсервации и отказаться от общения с медиа. Также пассажиры должны были согласиться на принудительную обсервацию.

Часть пассажиров отказались подписать документ.

"Вылилось все в три варианта: бесплатная обсервация в гостинице "Казацкая"; платная обсервация в отеле "Пуща Конгресс"; отказ от обсервации, админпротокол и дальше иди, куда угодно", - пояснил пассажир.

Он рассказал, что сейчас находится в Пуще и "еще ни за что не платил".

"Нас посадили в автобус и повезли на обсервацию. Автобус повез в отель в сопровождении полиции. Кто-то остался. Некоторые в самолете отказались и поехали домой на такси", - рассказал мужчина.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение о обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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