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Espreso.tvОбществоВсе эвакуированные из Дохи пройдут обсервацию, - ГПСУ

Все эвакуированные из Дохи пройдут обсервацию, - ГПСУ


фото: reuters
Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП .

"С самого момента, когда люди начали отказываться продолжалась работа по убеждению их, что это жизненно необходимо. Часа 3 назад оставалось около 50 человек, которые отказывались. Затем их количество уменьшилось до 30 и теперь все согласились на этот шаг", - сказал он

Пассажиры, двумя рейсами прилетели из Катара (часть из них - туристы из Бали), заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолет уже был в небе. Отмечалось, что все были изначально согласны на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту - но не на обсервацию в гостиницах.

Правоохранители вели с ними разъяснительную работу.

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