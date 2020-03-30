Все эвакуированные из Дохи пройдут обсервацию, - ГПСУ

30 марта, 2020, 15:14

Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП .

"С самого момента, когда люди начали отказываться продолжалась работа по убеждению их, что это жизненно необходимо. Часа 3 назад оставалось около 50 человек, которые отказывались. Затем их количество уменьшилось до 30 и теперь все согласились на этот шаг", - сказал он

Пассажиры, двумя рейсами прилетели из Катара (часть из них - туристы из Бали), заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолет уже был в небе. Отмечалось, что все были изначально согласны на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту - но не на обсервацию в гостиницах.

Правоохранители вели с ними разъяснительную работу.

Гражданам, которые вернулись в Украину рейсом из Дохи (Катар) предложили подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации. 50 человек ранее отказались ехать в обсервацию.