50 человек с рейса Доха - Киев отказались ехать на обсервацию, - ГНСУ

30 марта, 2020, 11:58

В аэропорту "Борисполь" пока остались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказывают ехать на обсервацию

Об этом сообщил Укринформу представитель ГНСУ Андрей Демченко.

"Правительством Украины приняты изменения, касающиеся того, что люди, которые возвращаются в Украину, должны пройти 14-дневную обсервацию обязательно. Сегодня после двух часов ночи прилетели два рейса из Дохи. Людям было донесено нововведение. На этих рейсах прибыло около 350 человек . Сейчас там остается около 50, которые категорически отказываются следовать на обсервацию. Остальные уже отправились", - сказал Демченко.

Он отметил, что большинство приезжих сознательно понимали и без проблем последовали на обсервацию. Что касается 50 человек, то ими будут заниматься представители МВД.

Подобный инцидент произошел вчера с пассажирами, которые прибыли из Вьетнама.

Гражданам, которые вернулись в Украину рейсом из Дохи (Катар) предложили подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine