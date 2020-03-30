50 человек с рейса Доха - Киев отказались ехать на обсервацию, - ГНСУ
Об этом сообщил Укринформу представитель ГНСУ Андрей Демченко.
"Правительством Украины приняты изменения, касающиеся того, что люди, которые возвращаются в Украину, должны пройти 14-дневную обсервацию обязательно. Сегодня после двух часов ночи прилетели два рейса из Дохи. Людям было донесено нововведение. На этих рейсах прибыло около 350 человек . Сейчас там остается около 50, которые категорически отказываются следовать на обсервацию. Остальные уже отправились", - сказал Демченко.
Он отметил, что большинство приезжих сознательно понимали и без проблем последовали на обсервацию. Что касается 50 человек, то ими будут заниматься представители МВД.
Подобный инцидент произошел вчера с пассажирами, которые прибыли из Вьетнама.
- Гражданам, которые вернулись в Украину рейсом из Дохи (Катар) предложили подписать документ о добровольном согласии на проведение обсервации.
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