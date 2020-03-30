Часть эвакуированных из Катара написали заявление в полицию из-за принуждения к обсервации
30 марта, 2020, 15:44
Граждане Украины, которые в ночь на 30 марта были эвакуированы рейсом из Дохи (Катар), написали заявление в полицию о "незаконном отправлении на принудительную обсервацию", они отказываются ехать на обсервацию за собственные деньги
Об этом сообщила hromadske пассажирка самолета Анастасия Почта
Она рассказала, что около 30 пассажиров, находившихся на борту, покинули самолет, потому что авиакомпания говорит, что их действия незаконны и они не могут так долго оставаться в самолете.
"Несколько человек вышли из самолета, но они отказываются садиться в автобус. Их здесь задержали", - говорит пассажирка.
Наконец они сели в автобус.
- Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-