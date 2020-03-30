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Espreso.tvОбществоЧасть эвакуированных из Катара написали заявление в полицию из-за принуждения к обсервации

Часть эвакуированных из Катара написали заявление в полицию из-за принуждения к обсервации


фото: reuters
Граждане Украины, которые в ночь на 30 марта были эвакуированы рейсом из Дохи (Катар), написали заявление в полицию о "незаконном отправлении на принудительную обсервацию", они отказываются ехать на обсервацию за собственные деньги

Об этом сообщила hromadske пассажирка самолета Анастасия Почта

Она рассказала, что около 30 пассажиров, находившихся на борту, покинули самолет, потому что авиакомпания говорит, что их действия незаконны и они не могут так долго оставаться в самолете.

"Несколько человек вышли из самолета, но они отказываются садиться в автобус. Их здесь задержали", - говорит пассажирка.

Наконец они сели в автобус.

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