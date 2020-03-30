Часть эвакуированных из Катара написали заявление в полицию из-за принуждения к обсервации

Она рассказала, что около 30 пассажиров, находившихся на борту, покинули самолет, потому что авиакомпания говорит, что их действия незаконны и они не могут так долго оставаться в самолете.

"Несколько человек вышли из самолета, но они отказываются садиться в автобус. Их здесь задержали", - говорит пассажирка.

Наконец они сели в автобус.