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Espreso.tvОбществоДля школьников 6 апреля на ТВ стартует проект "Украинская школа онлайн"

Для школьников 6 апреля на ТВ стартует проект "Украинская школа онлайн"


фото: Укрінформ
С 6 апреля на телеканалах и в соцсетях стартует проект дистанционного обучения школьников на карантине "Украинская школа онлайн"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к гражданам Украины, сообщает Еспресо.TV.

"Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект" Всеукраинская школа онлайн ". В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5 по 11 класс ", - сказал Зеленский.

По его словам, согласно программе Министерства образования и науки будут преподаваться 11 предметов.

"Учиться дистанционно школьники смогут в Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслироваться украинскими телеканалами, которые с радостью присоединились к этой важной миссии", - добавил Зеленский.

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