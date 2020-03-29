Для школьников 6 апреля на ТВ стартует проект "Украинская школа онлайн"

29 марта, 2020, 22:51

С 6 апреля на телеканалах и в соцсетях стартует проект дистанционного обучения школьников на карантине "Украинская школа онлайн"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к гражданам Украины, сообщает Еспресо.TV.

"Наша задача как государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект" Всеукраинская школа онлайн ". В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5 по 11 класс ", - сказал Зеленский.

По его словам, согласно программе Министерства образования и науки будут преподаваться 11 предметов.

"Учиться дистанционно школьники смогут в Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслироваться украинскими телеканалами, которые с радостью присоединились к этой важной миссии", - добавил Зеленский.

29 марта президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение и призвал народных депутатов проголосовать за законы, которые позволят Украине получить $10 млрд.

Также Зеленский в видеообращении заявил, что о гражданах, которые не успеют вернуться на родину в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства государства и украинские общины за рубежом.

Кроме этого, Зеленский пообещал, что авиарейсы за средствам защиты от коронавируса будут осуществляться до полного обеспечения всем необходимым больниц и аптек.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine