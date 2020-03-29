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Espreso.tvОбществоЗавтра общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов, - Зеленский обнародовал видеообращение

Завтра общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов, - Зеленский обнародовал видеообращение


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение и призвал народных депутатов проголосовать за законы, которые позволят Украине получить $10 млрд

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В частности, Зеленский сообщил о прибытии очередного самолета с медицинским грузом из Китая. Он отметил, что уже ночью в Украину должны доставить еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов.

Особое внимание в своем обращении Президент уделил внеочередному заседанию Верховной Рады, которое должно состояться завтра. Он призвал народных избранников принять два жизненно важных закона, после чего Украина получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее $10 млрд. Иначе нашему государству из-за пандемии коронавируса будет угрожать упадок экономики и даже дефолт.

"Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность", - обратился к депутатам Владимир Зеленский.

В конце обращения глава государства рассказал о том, как во время карантина будет реализовываться проект дистанционного образования для школьников.

 

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