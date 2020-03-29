Рейсы за средствами защиты будут осуществляться до полного обеспечения больниц и аптек, - Зеленский

29 марта, 2020, 21:10

Об этом Зеленский заявил 29 марта в видеообращении к украинскому народу, сообщает Офис президента.

По его словам, со вторника, 31 марта, еще два дополнительных самолета будут регулярно доставлять в Украину из-за границы средства защиты и медицинское оборудование.

"Сегодня в Борисполе приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 тыс. специальных респираторов и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту почти 2 млн масок для населения. Груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины. Уже сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В то же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов", - сказал Зеленский.

Он заверил, что рейсы будут осуществляться регулярно, до полного обеспечения всем необходимым больниц и аптек.

"Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и аптек", - заявил Зеленский.

29 марта президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение и призвал народных депутатов проголосовать за законы, которые позволят Украине получить $10 млрд.

Также Зеленский в видеообращении заявил, что о гражданах, которые не успеют вернуться на родину в ближайшие два дня, будут заботиться дипломатические представительства государства и украинские общины за рубежом.

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