Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн внутри страны - Зеленский

29 марта, 2020, 20:36

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский напомнил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделало это самостоятельно. Других - а это более восьмидесяти тысяч украинцев - вернули домой самолетами, поездами и автобусами.

"Но сегодня мы уже не имеем времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность как государства - заботиться о каждом украинце. О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за рубежом", - сказал Зеленский.

Он пообещал, что ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет.

"Мы постепенно будем возвращать вас из-за рубежа, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - пояснил Зеленский.

29 марта президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение и призвал народных депутатов проголосовать за законы, которые позволят Украине получить $10 млрд.

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