Харьковский "Турбоатом" переведен на неполный рабочий день

28 марта, 2020, 07:44

Одно из крупнейших предприятий Харькова - ОАО "Турбоатом" - перешло на работу в режиме неполного дня

Этот факт подтвердили в администрации "Турбоатома", передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Руководство предприятия приняло решение о переходе на неполный рабочий день из-за ситуации, связанной с коронавирусом. В структурных подразделениях составили списки сотрудников, которые не крайне нужны для оперативной деятельности завода. При этом они будут работать неполный рабочий день от 75 до 92 часов в месяц ", - отметил руководство завода, отметив, что эти меры введены вынужденно.

Читайте также: Коронавирус как катализатор экономического кризиса в Украине

На предприятии пояснили, что полная остановка завода невозможна, потому что это приведет к срыву контрактных обязательств. И добавили, что сейчас найден единственно возможный и законный вариант финансовой поддержки работников, которые не вовлечены в оперативного производства: обратиться в городской центр занятости с просьбой оформить компенсации.

Читайте также: Бойтесь и покупайте. 7 информационных ловушек, которые намеренно заставляют нас паниковать во время пандемии

По словам генерального директора ОАО "Турбоатом" Виктора Субботина, неполный рабочий день будут работать 3,5 тыс. работников завода. 800 человек взяли отпуск за свой счет до 3 апреля, около шестисотый тарифной отпуске, и еще почти 100 сотрудников работают удаленно.

В режиме полного рабочего дня, по словам гендиректора, работать 1,5 тыс. членов трудового коллектива.