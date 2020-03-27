В Украине коронавирусом COVID-19 заболели уже 310 человек - МОЗ

27 марта, 2020, 23:27

По состоянию на 23:00 пятницы, 27 марта, в Украине лабораторно подтверждены 310 случаев заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине обнаружили 92 новых случая заражения коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщили, что более 50% случаев заражения коронавируса COVID-19 произошли с людьми в возрасте от 18 до 49 лет.

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