Коронавирус как катализатор экономического кризиса в Украине

22 марта, 2020, 09:30

Украина может потерять до 10 процентов ВВП, но коронавирус - скорее катализатор кризиса, чем причина

Вклад паники, посвященной коронавирусу, в очередной мировой экономический кризис, возможно, будут изучать в вузах. Но это потом, а сейчас, когда все только начинается, каждая страна решает появившиеся проблемы самостоятельно, не кооперируясь друг с другом

Если еще на уровне обмена информацией в области медицины сотрудничество идет, то в экономической сфере - каждый сам за себя. Тенденция к "экономической самоизоляции" государств началась не сегодня. Как уместно отмечает экономический эксперт Павел Вернивский, все началось еще с кризиса 2008 года. Судя по данным сайта GlobalTradeAlert, созданного в 2009 году чтобы отслеживать новые тренды (поскольку все правительства опасались, что соседние страны вернутся к политике "разорить соседа"), где свои проблемы решаются за счет других, - именно тогда начался рост протекционизма во всех ведущих экономиках мира. Параллельно с этим, в 2010 году, начались Валютные войны (как разновидность торговых войн). И до сих пор об этих войнах никто не говорил открыто. Они, скорее, считались безумием ряда лиц. Не говорили, поскольку опасались, что это приведет к ответным мерам. Не говорили, потому что есть договорные обязательства в рамках ВТО. Однако, если на этот новый тренд закрывали глаза, то это не значит, что его не было.



Украина же стала исключением из общего правила и уже второе десятилетие подряд делает все чисто противоположное тому, чем занимается весь цивилизованный мир. А именно: открывает свой внутренний рынок для импорта, уничтожает отечественного производителя посредством роста фискальной нагрузки и снимает все нетарифные барьеры на пути импорта. Именно благодаря этим мерам, нынешняя рецессия в нашей стране, во многом обусловлена действиями правительств десятилетней давности, но не только ими. Именно политика, проводимая двумя прошлыми правительствами, стала определяющей для стремительного роста проблем в экономике. Прежде всего из-за игры с кредитными ресурсами, а также вследствие развала системы управления и координации внутри государственных институтов, начавшегося при премьере Яценюке и достигшего апофеоза при премьере Гончаруке, который прославился своими проездами на самокате по зданию Кабмина и признанием в том, что он является профаном в экономике. Поэтому сейчас, когда эпидемия коронавируса испытывает на прочность экономики всех стран, и от запаса этой прочности зависит то, как дальше будет развиваться экономическая ситуация в каждой отдельной стране - мы катастрофически не готовы к вызовам, стоящим перед нашим государством.

Украинская экономика завершила прошлый год на спаде, с минимальным запасом прочности, с падением экспорта, падением промышленного производства и с ростом долгов. Правительство что Гончарука слишком увлеклось привлечением валютных средств через государственные ценные бумаги, в короткий срок отразилось в укреплении и росте курса гривни. Но это иллюзия позитива, поскольку такая политика закрыла для украинских экспортеров внешние рынки и перекрыла более важный источник валютных поступлений.

На данный момент недопоступления в госбюджет впечатляют. В частности, по таможенным платежам при плане - 30,2 млрд грн, по состоянию на 19 марта фактические поступления - 16,2млрд грн или 54%. Такими темпами к концу месяца поступления от таможни составят 25-26,5 млрд грн. По налоговым поступлениям картина еще хуже: план на март - 54,5 млрд грн, а по состоянию на 19 марта фактические поступления - 26,5 млрд грн. или 49% от плана. К концу месяца при таких темпах мы получим 42-43 млрд грн. То есть суммарный недобор только за март может составить 17-20 млрд грн! А в начале марта еще не было карантина.

...И это еще одна проблема, которую, кстати, надо решить Денису Шмыгалю на посту премьера. Кроме того, спекулянты начали фиксировать прибыль и выходить из пирамиды ОВГЗ. С начала марта доля нерезидентов в портфеле ОВГЗ (в пересчете на доллар США) сократилась с $5,2 млрд до $4,4 млрд. НБУ за март потратил на удержание курса более $2 млрд. Только с 10 по 18 марта включительно, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $1,72 млрд для удержания курса гривни! И этот процесс продолжится, так как доходность вложений в украинские ОВГЗ для спекулянтов, которые купили в прошлом году, сохраняется при курсе в 31 - 31,5 грн/1$. И чем более плавной будет девальвация, тем больше они заработают. Ну, а украинская экономика - потеряет. Так что логично было бы резко обвалить курс до 32 грн/1$ и держать его уже на этом уровне. К тому же, такой курс помог бы отечественному экспорту и дал бы рост поступления в госбюджет от таможни. Но сейчас, на фоне паники, нагнетаемой в связи с коронавирусом, подобный шаг НБУ привел бы к еще большим проблемам на внутреннем рынке, в том числе и политическим. И поэтому... спекулянты пока могут спать спокойно и подсчитывать свои доходы.

Что же нас ожидает в ближайшие месяцы и с чем придется столкнуться новому правительству? Временной лаг украинской экономики где-то 6 месяцев, то есть, через месяц мы увидим последствия неуплаты налогов, а только потом - недостаток заказов по всем производственным цепочкам. Даже без влияния паники, за последние полгода из-за "наследства попередников" госбюджет недополучит около 90-120 млрд грн или ориентировочно 10% плановых поступлений. Перекрыть которые может либо эмиссия, либо новые кредиты. Допустим, от МВФ. Вкупе же с последствиями даже трех-четырехнедельного карантина и остановкой около 1 млн предприятий, на которых занято 4,5-5,5 млн наемных работников, угрожает "минусом" с внутреннего рынка еще в такую же примерно сумму. А если учесть и недобор в ПФУ, то вполне может выйти на 250+ млрд грн прямых потерь для экономики. И это без финансирования каких-либо мер, направленных на стабилизацию ситуации и борьбу собственно с самим вирусом и без затрат на социальное обеспечение социально незащищенных слоев населения, а также без затрат на полицию/ГСЧС и, возможно, армию, по обеспечению карантинных мероприятий. Что может добавить в копилку "минуса" еще 50+ млрд грн. Таким образом, 8-10% потерь ВВП в сумме, до конца года, у нас вполне может оказаться.

Следует также признать, что правительство Дениса Шмыгаля действует в кризисных условиях, которые являются совершенно новыми не только для Украины, но и для всех стран мира. И решать проблемы ему предстоит в совершенно новом контексте, который навязан как внешними факторами (эпидемия коронавируса), так и внутренними ( "наследие попередников"). Новые вызовы требуют новых подходов и нестандартных решений. А для новых подходов и нестандартных решений необходимо время. Кстати, что-то рациональное уже делается сейчас, например Минфин получил задание подготовить изменения в госбюджет с целью поиска средств на борьбу с эпидемией. При этом, любые попытки нового правительства, нового премьера в сложных условиях защитить национальные интересы сталкиваются с противодействием со стороны "Сорос энд Компани", которые спят и видят продолжение распродажи активов, которые все еще принадлежат государству, в частности земли сельскохозяйственного назначения. И как раз задача Кабмина - полностью игнорировать это давление, в другом же случае - риск того, что через полгода страна вплотную подойдет к "голодным бунтам" и "военной диктатуре".