Бойтесь и покупайте. 7 информационных ловушек, которые намеренно заставляют нас паниковать во время пандемии

23 марта, 2020, 17:37

Во время пандемии коронавируса украинцев одновременно обрабатывают еще и сотни различных информационных вирусов. Они касаются подавляющего большинства сфер жизни, от акций в супермаркетах до заявлений политиков

Их интенсивность стремительно растет в периоды неопределенности, нестабильности, кризиса. Манипуляторы понимают, что это - их золотое время. Люди растеряны, дезориентированы, поглощают информацию тоннами. Самое время получить свою выгоду, расшатать ситуацию в стране, изменить расстановку сил и так далее.

Мы живем именно в такое время. Чтобы пройти его без паники стоит знать наиболее распространенные типы информационных вирусов, которые сейчас запускают.

Тип 1. Искажение реальной ситуации

Например ситуация с самолетом "Милан-Киев" :

Вечером 12 марта блогер Антон Гура начал ФБ-трансляцию из салона самолета "Милан-Киев". По его словам, в самолете есть больные, больные умышленно принимают лекарства, чтобы сбить температуру и пройти скрининг. Заканчивается видео тем, что трех человек забирает скорая, а остальных отпускают.

На протяжении всего видео раздается несколько одинаковых мотивов коронапаники: "Если нас всех отсюда выпустят, забудьте о карантине. Наша страна не готова. Всем на вас наплевать и "На самолете 100% есть коронавирус".

За ночь видео собрало миллион просмотров и десятки тысяч распространений. Выпуск "Право на власть", где Гура заново рассказал всю историю, - более 50 тыс. просмотров только на YouTube

В основе таких информационных вирусов лежит ключевая проблема, которая волнует общество - пандемия COVID-19. Расшатывание ситуации проходит в двух диаметральных направлениях - паника и игнорирование проблемы.

Каждый из них является одинаково угрожающим для общества. Паникеры заражают других психологически и включают инстинкт самосохранения, который провоцирует людей на непредсказуемые действия (ситуация в Новых Санжарах). Другие же игнорируют меры гигиены и карантина, разнося коронавирус.

Это два типичных сегмента, которые всегда возникают в первые недели-месяцы наступления кризисной ситуации. Это хорошо знают манипуляторы и крутят ими так, как им нужно, чтобы:

заработать на товарах первой необходимости, долларе (курс будет расти), специфических товарах (маски, дезинфекторы, спирт и т.д.) Для этого вбрасываются эмоциональные материалы, нагнетают ситуацию, не давая при этом объективной и целостной картинки. Это включает панику, порождает дефицит, цены поднимаются и так далее.

увеличить количество зараженных и еще больше дестабилизировать ситуацию на втором этапе кризиса (когда все столкнутся с реальностью проблемы). Для этого распространяется информация с конспирологическими теориями, которые нивелируют существование проблемы и указывают на ее искусственное и контролируемое происхождение. "Коронавирус - биологическое оружие для уничтожения пенсионеров". "Это - оружие в экономической войне Китая и США". "Это - заговор фармацевтов". И еще сотни других объяснений, в которые охотно верят люди без информационного иммунитета в условиях тотального недоверия к власти.

Кому это выгодно? Внутри страны - это производители дефицитных товаров и их продавцы. Спекулянты, которые хотят заработать на ситуации. Внешне - России, агрессору выгодна любая нестабильность.

Как распознать? Типичные маркеры:

Анонимность информации (спикер не указан или указан так, что его нельзя идентифицировать и проверить подлинность "Юрий/китайские врачи")

Распространение через сайты-помойки;

Анонимные сообщения в мессенджерах (в родительских чатах и чатах жителей дома);

Эмоциональные заголовки в СМИ (смертельный вирус убил 500 человек)

Искусственная популяризация ботами. Если боты взаимодействуют с постом, то кто-то хочет за счет большого числа предпочтений включить ваш стадный инстинкт - многие полюбили, значит, это - правда.

Тип 2. Угроза личной безопасности

Например распыление дезинфектора:

Эти информационные вирусы базируются на вещах, которые напрямую угрожают жизни или здоровью людей. Как правило, такую информацию распространяют по неофициальным каналам - пересылают в личные сообщения или чаты. Это должно подчеркнуть ее эксклюзивность и добавить доверия на фоне тотального недоверия правоохранительной системе и государству.

Такие манипуляции балансируют на грани конспирологии и целятся в людей старшего возраста, которые хорошо помнят СССР, где личные инсайды были одним из основных источников истины.

Кому выгодно? Как правило, заказчик внешний - страна-агрессор. Так она расшатывает ситуацию. Внутренние манипуляторы используют такие инструменты в случаях, когда нужно напугать людей и оставить их дома. В частности, много подобных фейков распространялись во время Майданов.

Как распознать? Основные маркеры:

нет источника;

есть описание угрозы и четкая рекомендация, как ее можно избежать или минимизировать;

распространение в СМС, личных сообщениях, группах, мессенджерах.

Поскольку распространение всегда охватывает большие группы людей, информация довольно быстро попадает в СМИ. Их реакции типичны:

помойки тиражируют с эмоциональными заголовками вроде "киевлянам нельзя выходить из дома, есть угроза";

настоящие СМИ сразу публикуют опровержения.

То есть после получения такой "эксклюзивной" информации нужно сразу проверить ее в СМИ, придерживающихся журналистских стандартов или на ресурсах, декодирующих фейки (ссылка ниже). Если не сразу, то через несколько часов вы найдете опровержение на этих ресурсах.

Тип 3. Медицина

Например, в Италии нашли лекарство от коронавируса:

В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

Больницы отправили запросы в Итальянское медицинское агентство (AIFA) об утверждении такого плана лечения.

Об этом сообщил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, пишет "Обозреватель" со ссылкой на La Repubblica.

По его словам, в течение выходных, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом COVID-19, получали лечение протиартритним препаратом "тоцилизумаб".

Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общем уже 11 человек в Неаполе лечили не по назначению упомянутым препаратом, и результаты впечатляют.

Например, Декасан лекарство от коронавируса

В мирное время этот тип инфовирусов кишит посланиями антивакцинаторов и производителей плацебо. Во время текущей пандемии, здесь доминируют лекарства от коронавируса. Питательная среда - желание людей получить лекарство от болезни, которая стоит на пороге. Соответственно - все, что называется лекарствами или мерой предосторожности - воспринимается на веру.

Производители мгновенно меняют назначение традиционных средств на "Мазь для носа от коронавируса", "Концентрированная жидкость от коронавируса" и другие.

Люди, руководствуясь принципом "лучше перестраховаться", покупают все, что имеет в названии словосочетание "от коронавируса".

Кому выгодно? Производителям и продавцам. Тем, кто зарабатывает на человеческих страхах и отсутствии официальных протоколов лечения.

Как распознать? Следить за официальными источниками Минздрава и ВОЗ. Там четко пишут - лекарств нет, протоколы лечения симптоматические.

Если бы кто-то уже нашел лекарство, вакцину от коронавируса и они действительно были действенными, то его имя не сходило бы с полос и экранов всех СМИ мира. Зато информация о текущих "лекарство" передается исподтишка, преимущественно в рекламных сообщениях или на маркетплейсах типа OLX, PROM и другие.

Тип 4. Дискредитация государства и его институтов

Например фейковые службы выдачи необходимого незащищенным категориям граждан

Данные информационных вирусов базируются на социальных обещаниях, которые очень нужны людям, особенно малозащищенным слоям. Отмена коммунальных платежей, медицинский осмотр, раздача масок, массовое тестирование на коронавирус и тому подобное.

Распространение, как и в случае с вопросами безопасности манипуляциями, также идет не по официальным каналам. Основные - чаты и личные сообщения, реже открытые группы в социальных сетях. Здесь соблюдается граница между эксклюзивностью и официальностью информации.

Цель - дать надежду людям, а потом когда они столкнутся с реальностью, вызвать недовольство и гнев. Человек, особенно старшего возраста, верит первой информации, которую услышала по этой теме. А еще он хочет поверить в то, что кто-то все-таки о нем заботится.

Цель - вызвать волну недовольства властью.

Кому выгодно? Внутри страны - оппозиционные силы, снаружи - Россия. Это фокусное расшатывание ситуации в стране, направленное на развитие запроса на смену власти.

Как распознать? Основные маркеры:

есть социальная обещание, которое имеет значительный запрос у общества;

как правило, указано, кто его дал (государственный орган, политик и т.п.);

распространения в СМС, личных сообщениях, группах, мессенджерах.

Первое, что нужно, проверить эту информацию на официальном сайте тех, кто "пообещал". Стоит помнить, что если резонансные социальные меры действительно принимаются, то власть, ради собственного пиара, рассказывает о них из каждого утюга.

Тип 5. Финансы

Пример с благотворительностью

Пример с выманиванием денег

Предлагают ответить на несколько вопросов. Далее следует перечислить 155 гривен, а уже потом получить вознаграждение в десятки тысяч гривен.

В основе этих информационных вирусов жалосливость украинцев и желание получить легкие деньги. Это - питательная среда, которую используют постоянно, особенно она активизируется во время кризисных ситуаций. Так во время революций действовали десятки мошеннических фондов в помощь Майдану, затем они перекрасились в помощь Армии, теперь их новое золотое время - борьба с коронавирусом.

Они имеют красноречивые названия, однако не всегда есть сайт, а если и есть то с минимумом информации о фонде, его учредителях и тому подобном. Как правило, если Фонд реальный и действительно благотворительный, об этом громко говорят лидеры мнений, известные волонтеры, журналисты. А кроме громкого названия у него есть регулярная отчетность.

Другой вектор - пообещать большие деньги, попросив за это малые. Это от создателей "вы получили наследство от нигерийского принца, заплатите 100 долларов за его оформление". В таких случаях люди без информационного иммунитета готовы отдать деньги, руководствуясь принципом "кто не рискует, тот не пьет шампанское". И сумму, как правило, просят незначительную.

Кому выгодно? Это типичные мошеннические схемы.

Как распознать? По описанному выше паттерну.

Кроме него, стоит загуглиты предложенную пропозицию. Мошенники зарабатывают на обороте, то есть просят пожертвований, предлагают "заполнить анкету" у тысяч людей. Среди них точно уже был кто-то, кто описал ее реальную суть. К тому же, такие схемы не имеют границ.

Тип 6. Магические таблетки

Например лечение коронавируса алкоголем, сексом и баней.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 эффективными будут алкоголь, баня и секс.

"Если высокие температуры убивают Корону (коронавирус, - ред.), то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс", - написала она в своем Facebook.

В то же время депутат уточнила, что не рекомендует проводить три процедуры вместе: "Можно умереть от сердечной недостаточности".

Например продажи "фуфломицинуа"

Мошенники инсценировали скандал о жадном фармацевте, который "зажал" от пенсионеров "спасительные" лекарства. Но "нашлись" благородные чиновники, поставили скупердяе на место и вернули нуждающимся чудодейственный препарат. Еще и с бешеной скидкой - "скорее заказывайте!"

Людям предлагаются простые решения сложных проблем. В нынешней ситуации это усугубляется тем, что нет официального лечения и каждый у кого есть доступ в интернет предлагает свои варианты.

Люди больше верят в два вектора:

простые народные средства: во-первых, украинцы привыкли ними все лечить, во-вторых, это то, что им доступно.

тайные средства, которые существуют но держатся в секрете.

Кому выгодно? Здесь очень широкий спектр - от людей, которые жаждут нескольких минут славы или трафика, до реальных псевдоцелителей с опытом, которые еще вчера продавали грибы, которые лечат рак.

Как распознать? COVID-19 - новый вирус. Сейчас все ключевые лаборатории мира работают над тем, чтобы изучить его, найти вакцину, протокол лечения. Все последние и реальные новости сконцентрированы в доказательной, а не альтернативной медицине. Если появляется маленький прорыв - об этом пишут и говорят все.

Тип 7. Прогнозы астрологов, экстрасенсов и других псевдоученых

Например астролог назвал дату окончания пандемии коронавируса

Известный астролог Влад Росс отметил, что вирус покинет нашу страну, как только температура воздуха станет больше 20 градусов. По его мнению, лучше время карантина "пересидеть" в жарких странах. Для этого лучше всего подходят Египет или ОАЭ.

"Хочу успокоить украинцев: коронавируса в нашей стране не будет. Для зодиакального знака Тельца нет никаких указаний на подобные угрозы, а Украина, как известно, под Тельцом. Были предпосылки ожидать эпидемий в странах, находящихся под Стрельцом (Южная Корея и Италия) и влиянием Козерога (Китай)", - сказал астролог.

Влад Росс отметил, что эпидемия будет в Иране и Ираке. Он считает, что максимум, нам угрожают единичные случаи заболевания инфекцией, так как украинцы путешествуют гораздо меньше, чем европейцы. Кстати, астролог не видит угрозы и от трудовых мигрантов, которые начали возвращаться в Украину.

Особенно в периоды кризисов и нестабильности все хотят понять, что будет дальше. Когда все закончится, как пройдет, чего ожидать. На этом нормальном человеческом желании спекулируют все прогнозисты. Особенно стараются астрологи и экстрасенсы.

Коронавирус не стал исключением.

Кому выгодно? Тем, кто эти прогнозы делает (они получают минутную славу) и медиа, которые увеличивают свою аудиторию за счет таких заявлений.

Как распознать? Верить науке, аналитике и подвергать сомнению параэкспертов.

Кроме перечисленных типов информационных вирусов, в кризисные периоды активируются традиционные мошенники. В период, когда люди находятся под значительным психологическим прессом, большим информационным шумом, реальной угрозой здоровью, материальному состоянию, жизни, они легко поддаются влиянию. В это время особенно тщательно нужно анализировать все "выгодные", "эксклюзивные", "персональные" предложения. Во всех сферах, и от всех контрагентов.

Как защититься?

Взять за правило (особенно на пике обострения) читать и руководствоваться только официальными источниками информации (сайты МЗ , ВОЗ ) и СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов ( рейтинг Института массовой информации).

Все остальные даже не открывать. Если видите заголовок и он вас "затягивает" - проверьте источник по ссылке выше. Если это СМИ, которое придерживается журналистских стандартов - читайте дальше, нет - закрываете ссылки.

Параллельно стоит подписаться и регулярно мониторить информацию на ресурсах Теxty.org.ua , По ту сторону новостей, VoxUkraine, БезБрехни - они оперативно развенчивают фейки.

С любой информацией можно взаимодействовать только тогда, когда вы уверены, что она корректна:

проверили источник по схеме описанной выше;

проверили не фейк ли;

прочитали полностью информацию, а не только заголовок;

если считаете ее важной - распространяйте.

Если же информация недостоверна и вызывает у вас недоумение "Как можно такое писать???", не взаимодействуйте с ней. Помните, что ваш злой смайл или гневный комментарий распространяют информацию.

Если вы видите, что кто-то из знакомых распространил или обсуждает недостоверную информацию (или информацию из непроверенных источников) - спокойно ему лично это аргументируйте и попросите удалить сообщение.

И напоследок. Позаботьтесь о людях старшего возраста. Они больше подвержены информационным вирусам, имеют минимальный информационный иммунитет. Возьмите шефство над своими родителями, бабушками, дедушками.