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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: у заместителя председателя Харьковского облсовета лабораторно подтвердили инфицирование

Коронавирус в Украине: у заместителя председателя Харьковского облсовета лабораторно подтвердили инфицирование


фото: reuters
У заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом

Эту информацию подтвердила Укринформу пресс-секретарь заместителя председателя облсовета Виктория Петрухина.

"У Владимира Ивановича лабораторно подтвержден Covid-19. Также у него диагностирована пневмония. Сейчас он находится на лечении в Киеве", - сказала Петрухина.

По ее информации, после возвращения из-за границы Владимир Скоробагач с 10 по 13 марта ходил на работу.

Ранее, у 37-летней харьковчанки, которая по возвращении из Франции осталась в Киеве, диагностировали коронавирус. Впоследствии выяснилось, что она является женой Владимира Скоробагача. Заместитель председателя облсовета сообщал, что делал несколько тестов, и они оказывались отрицательными.

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