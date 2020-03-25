Гончарук назвал людей, которые входят в ближайшее окружение Зеленского, среди них - Ермак

25 марта, 2020, 17:12

В ближайшее окружение президента Владимира Зеленского входят люди, которых он давно знает

Об этом в интервью НВ рассказал бывший глава правительства Алексей Гончарук.

"К чести Владимира Александровича (Зеленского) могу сказать, что он пытается слышать разных людей, - рассказал экс-премьер. - Да, есть ближайшее окружение. Раньше это был (экс-глава Офиса президента (АП)) Андрей Богдан . Сегодня это (новый руководитель ОП) Андрей Ермак, (первый помощник президента) Сергей Шефир ".

Гончарук подчеркнул, что "есть и другие ребята, которые постоянно находятся, работают в Офисе". Он назвал их "командой" и уточнил, что все эти люди, включая Зеленского, советуются между собой.

Бывший глава правительства рассказал, что президент может спокойно позвонить любому из министров, чтобы проконсультироваться с ним.

"У нас было так принято: максимально горизонтальное общение, не было лишних барьеров", - рассказал Гончарук.

Президент Владимир Зеленский не тратил лишних слов, чтобы сообщить Алексею Гончаруку об отставке.



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