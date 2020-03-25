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Espreso.tvОбщество"Не было попытки объяснить мне, почему": Гончарук о решении Зеленского об отставке правительства

"Не было попытки объяснить мне, почему": Гончарук о решении Зеленского об отставке правительства


фото: nv.ua
Президент Владимир Зеленский не тратил лишних слов, чтобы сообщить Алексею Гончаруку об отставке

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Об увольнении разговор был довольно коротким. Не было какой-то попытки мне объяснить, почему принимается такое решение", - рассказал бывший глава правительства.

Гончарук считает, что решив изменить состав Кабмина, президент руководствовался определенными "политическими" соображениями.

"Решение о замене правительства - решение президента как политика. Наверное, у него были какие-то мотивы, чтобы его принять", - рассказал он.

Гончарук предполагает, что президентом двигали определенные тактические соображения. Мол, решение стало частью "стратегии поведения отдельно взятого политика или отдельно взятой политической силы".

  • Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Зеленскому.
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