"Не было попытки объяснить мне, почему": Гончарук о решении Зеленского об отставке правительства
25 марта, 2020, 15:49
Президент Владимир Зеленский не тратил лишних слов, чтобы сообщить Алексею Гончаруку об отставке
Об этом он рассказал в интервью НВ.
"Об увольнении разговор был довольно коротким. Не было какой-то попытки мне объяснить, почему принимается такое решение", - рассказал бывший глава правительства.
Гончарук считает, что решив изменить состав Кабмина, президент руководствовался определенными "политическими" соображениями.
"Решение о замене правительства - решение президента как политика. Наверное, у него были какие-то мотивы, чтобы его принять", - рассказал он.
Гончарук предполагает, что президентом двигали определенные тактические соображения. Мол, решение стало частью "стратегии поведения отдельно взятого политика или отдельно взятой политической силы".
- Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Зеленскому.
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