"Не было попытки объяснить мне, почему": Гончарук о решении Зеленского об отставке правительства

25 марта, 2020, 15:49

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Об увольнении разговор был довольно коротким. Не было какой-то попытки мне объяснить, почему принимается такое решение", - рассказал бывший глава правительства.

Гончарук считает, что решив изменить состав Кабмина, президент руководствовался определенными "политическими" соображениями.

"Решение о замене правительства - решение президента как политика. Наверное, у него были какие-то мотивы, чтобы его принять", - рассказал он.

Гончарук предполагает, что президентом двигали определенные тактические соображения. Мол, решение стало частью "стратегии поведения отдельно взятого политика или отдельно взятой политической силы".