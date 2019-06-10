Сергей Шефир. 10 фактов из жизни первого помощника президента Зеленского

10 июня, 2019, 17:25

Первый помощник Зеленского играл в команде КВН "Криворожская шпана", был продюсером "Сватов" и одним из руководителей избирательной кампании шестого президента Украины

Еспресо.TV рассказывает об интересных фактах из жизни бывшего директора "Студии Квартал-95", первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

1. Родился 25 мая 1964 г. в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт.

2. Вместе с братом Борисом Шефиром писал тексты для команд КВН: "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" (чемпион СНГ), "95-й квартал".

Играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

3. С 1995 года братья Шефиры жили и работали в Москве. Работали редакторами в компании президента КВН Александра Маслякова. Сначала они жили вместе с Зеленским в однокомнатной квартире в пригороде Москвы Мытищах.

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4. В 2003 году Сергей Шефир вернулся в Украину. В Киеве они вместе с младшим братом и Зеленским основали "Студию Квартал-95". Сейчас в компанию входит восемь авторских групп. В 2005 году впервые увидело свет шоу "Вечерний квартал", где Сергей был соавтором.

Несмотря на свое возвращение в Украину, Шефир все равно работал прежде всего на российский кинорынок.

5. Братья Шефиры создали почти три десятка фильмов и сериалов. В 2015 году "Студия 95" запустила собственный спутниковый телеканал - "Квартал ТВ".

Как сценарист Сергей Шефир участвовал в создании таких фильмов, как "Новогодние сваты" (Украина, 2010) "Легенда. Людмила Гурченко" (Украина, 2011).

Как продюсер он имеет отношение к фильмам "Сваты" (2008) "Сваты 2" (2009), "Сваты 3" (2010), "Сваты 4" (2010), "Новогодние сваты" (2010), "Сваты 5" ( 2011), "8 первых свиданий" (2012), "Ржевский против Наполеона" (2012).

Братья Шефиры продюсировали также 3 части сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. В этом сериале Зеленский сыграл президента Украины Голобородько.



Трейлер к сериалу "Слуга народа-3", который показывали за несколько дней до первого тура выборов

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6. Осенью 2018 г. украинские СМИ стали чаще упоминать Зеленского в качестве кандидата на пост президента. Журналистов интересовало, кто работает в штабе кандидата, который выступал как "темная лошадка" избирательной кампании.

Стало известно, что в штабе Зеленского работали преимущественно сценаристы, режиссеры, маркетологи из "Студии Квартал 95". Среди них на первых ролях были соучредители студии Борис и Сергей Шефиры, а также генеральный директор "Квартала 95" Иван Баканов.

7. 21 мая 2019 г. Сергей Шефир был назначен первым помощником шестого президента Украины Владимира Зеленского. СМИ до этого писали о Шефире как о возможном главе Администрации президента.

Отметим, что должность первого помощника президента не всегда была заметной в медийной среде. Например, первым помощником президента Порошенко с 10 июня 2014 до 17 мая 2019 был украинский дипломат Юрий Онищенко. Его фамилия не была известна широкой общественности, а до назначения помощником Порошенко работал послом Украины в Норвегии.

Практически единственный случай, когда первый помощник президента был известной и влиятельной фигурой, это начало правления Леонида Кучмы. Его первым помощником в 1994-1995 годах был Александр Разумков.

Интересно, что старший сын Александра Дмитрий Разумков сейчас возглавляет партию "Слуга народа".

8. Даже сейчас в своих интервью Шефир говорит о президенте не как о руководителе, а просто как о близком человеке, о котором... надо заботиться.

"Моя задача, помимо основной работы, в том, чтобы Владимир Зеленский в политике оставался человеком. Корона у него уже и так никогда не вырастет, потому что он был достаточно популярным человеком", - сказал Шефир о своем руководителе.

9. Брат и партнер Сергея - Борис Шефир родился 14 мая 1960 года в Кривом Роге. Он так же, как и Сергей, является давним и близким партнером президента Зеленского.

30 мая этого года "Детектор медиа" обнародовал интервью, в котором Борис Шефир сделал несколько громких заявлений.

Он назвал Владимира Путина "умным человеком", с которым можно договориться, а также критически высказался по поводу принятия языкового закона и квот для украинского языка.

На вопрос о том, чего он ожидает от Зеленского, Шефир ответил: "Я ожидаю пересмотра квот (квоты на русскоязычную часть теле- и радиоэфира ред.). 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг к тому, чтобы прекратить войну ".

Такие заявления Шефира вызвали бурную негативную реакцию в социальных сетях.

10. Согласно декларации Владимира Зеленского, Сергей Шефир обладает вместе с братом и президентом квартирой в Киеве площадью 254 квадратных метра. Недвижимость была приобретена в 2007 году.

В 2009 году Зеленский и Сергей Шефир купили еще одну квартиру в Киеве. Ее площадь почти двести «квадратов».

Жена и невестка Сергея Шефира владеют совместно с Еленой Зеленской нежилым помещением в Киеве. Его площадь 337 квадратных метров. Вместе с Еленой Зеленской Сергей Шефир с 2017 года обладает еще одним нежилым помещением в Киеве площадью в 305 квадратных метров.

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