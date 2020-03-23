МВФ, Всемирный банк и ЕБРР заверили о готовности поддерживать Украину, - Зеленский после разговора с Георгиевой

23 марта, 2020, 19:01

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении после переговоров с главой МВФ.

"Вчера у меня состоялся разговор с главой МВФ госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили о готовности поддерживать и помогать Украине", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что НБУ, Минфину и Минэкономики поручено до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса, выплат пособий уволенным из-за карантина людям и разработать изменения в законодательство об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период распространения коронавируса ..

Напомним, правительство разрешило доставлять лекарственные средства операторам почтовой связи.

Кабинет министров разрешил осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно на время карантина из-за пандемию коронавируса.

Кабмин принял решение о временном приостановлении работы всех аэропортов Украины, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.

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