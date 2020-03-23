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Espreso.tvОбществоМВФ, Всемирный банк и ЕБРР заверили о готовности поддерживать Украину, - Зеленский после разговора с Георгиевой

МВФ, Всемирный банк и ЕБРР заверили о готовности поддерживать Украину, - Зеленский после разговора с Георгиевой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили в готовности поддерживать Украину и оказывать помощь

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении после переговоров с главой МВФ.

"Вчера у меня состоялся разговор с главой МВФ госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили о готовности поддерживать и помогать Украине", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что НБУ, Минфину и Минэкономики поручено до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса, выплат пособий уволенным из-за карантина людям и разработать изменения в законодательство об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период распространения коронавируса ..

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