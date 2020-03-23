Кабмин разрешил почтальонам доставлять лекарства, - Криклий

23 марта, 2020, 18:18

Операторам почтовой связи разрешено доставлять лекарственные средства

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по результатам заседания Кабинета министров.

Криклий подчеркнул, что правительство приняло важное решение для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств и одновременно уменьшения мобильности и скопления людей в аптеках.

Он отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.

Нужно отметить, что разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено.

Кабинет министров разрешил осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно на время карантина из-за эпидемии коронавируса .

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