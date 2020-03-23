В Украине с 24 марта закрывают все аэропорты, кроме "Борисполя"

23 марта, 2020, 17:38

Кабинет министров принял решение о временном приостановлении работы всех аэропортов Украины, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице Facebook.

"С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса. Безопасность людей - превыше всего!" - написал Криклий.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Ранее из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine