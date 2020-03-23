Кабмин разрешил торговать лекарствами дистанционно, - Шмыгаль
23 марта, 2020, 17:31
Кабинет министров разрешил осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно на время карантина из-за эпидемии коронавируса
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Кабинет Министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно", - говорится в сообщении.
Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.
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