Кабмин разрешил торговать лекарствами дистанционно, - Шмыгаль

23 марта, 2020, 17:31

Кабинет министров разрешил осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно на время карантина из-за эпидемии коронавируса

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Кабинет Министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно", - говорится в сообщении.

Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.

В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась женщина, у которой подозревали наличие инфицирования коронавирусом.

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