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Espreso.tvОбществоКабмин разрешил торговать лекарствами дистанционно, - Шмыгаль

Кабмин разрешил торговать лекарствами дистанционно, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров разрешил осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно на время карантина из-за эпидемии коронавируса

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Кабинет Министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно", - говорится в сообщении.

Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.

 

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