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Espreso.tvМир"Пусть там и сидят". Лукашенко отказался эвакуировать белорусов из-за рубежа

"Пусть там и сидят". Лукашенко отказался эвакуировать белорусов из-за рубежа


фото: europafm.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в субботу, 21 марта 2020 года, что не намерен забирать из-за рубежа белорусов, выехавших после предупреждения властей

Также он заявил, что не собирается посылать чартер в Индию за своими согражданами, которые купили билет на самолет в Москву, но не смогли на нем улететь, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусское информагентство БелТА .

"Мы уже шумом кричим: не едьте за границу, не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тех, кто уехал после наших предупреждений за границу - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если они туда уехали. Я понимаю бывают там случаи, когда надо выехать, какие вопросы решить, но это единичное, их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы за них будем отвечать. Мне вот докладывают: карта поляка, граница с Польшей, бродят ходят в эту Польшу, туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам - хочешь пойти в Польшу, пошел туда там и сиди", - подчеркнул Лукашенко.

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Он также призвал не рассматривать вопрос об эвакуации белорусов упрощенно, потому что у них есть билеты и нужно обеспечить доставку людей в то место, куда у них есть билеты, в данном случае в Москву, и оттуда уже эвакуировать.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь может забрать своих граждан и из Индии, но "кто будет компенсировать" стоимость билетов и цену полета чартеров.

  • Напомним, Лукашенко называет коронавирус "психозом" .
  • Между тем в Индии установлен жесткий карантинный режим. Иностранцев выселяют из отелей .
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