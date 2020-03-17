Водка, сауна, поле и трактор: Лукашенко перечислил "средства борьбы" с коронавирусом

17 марта, 2020, 12:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о высоком уровне медицины в стране и дал несколько советов по борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает СТВ.

"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус . Но не на работе ", - заявил президент.

Лукашенко также раскритиковал панику из-за болезни и призвал больше работать.

"Люди на тракторе работают, никто не говорит о вирусе. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" - заявил глава государства.

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Напомним, из-коронавирус был закрыт границу Беларуси и РФ. Лукашенко не оценил такое решение соседней страны.

По состоянию на 16 марта, согласно официальной статистике, количество случаев заражения коронавируса в России достигла 63.

В Беларуси - 21 подтвержденный случай.