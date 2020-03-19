Лукашенко: Я этот коронавирус называю просто психозом
Об этом Лукашенко заявил после заслушивания доклад об эпидемиологической ситуации в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Несмотря на определенную критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже много психозов, и мы знаем, к чему это приводило ... Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, чем от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует, - цитирует Лукашенко.
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В Беларуси зафиксировано 51 случай коронавируса - пятеро уже выздоровели.
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Число случаев заражения коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.
Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавируса, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.
Лукашенко: Я этот коронавируса называю не иначе как психозом и от этого никогда НЕ откажусь, Почему я себя так веду? Потому что убеждений, мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел! pic.twitter.com/HttkBkFovK- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) March 19, 2020
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