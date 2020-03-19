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Espreso.tvОбществоЛукашенко: Я этот коронавирус называю просто психозом

Лукашенко: Я этот коронавирус называю просто психозом


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с пандемией коронавируса люди больше пострадают от паники, чем от самой болезни

Об этом Лукашенко заявил после заслушивания доклад об эпидемиологической ситуации в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на определенную критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже много психозов, и мы знаем, к чему это приводило ... Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, чем от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует, - цитирует Лукашенко.

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В Беларуси зафиксировано 51 случай коронавируса - пятеро уже выздоровели.

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Число случаев заражения коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.

Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавируса, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.

 

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