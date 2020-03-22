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Espreso.tvМирИностранцев выселяют из отелей, сообщение между штатами прекращается, - украинский художник о карантине в Индии

Иностранцев выселяют из отелей, сообщение между штатами прекращается, - украинский художник о карантине в Индии

Юрий Камышный
фото: sverediuk.com.ua
В Индии, где также распространяется новая коронавирусная инфекция COVID-19 ввели меры борьбы с заболеванием. Иностранцев выселяют из отелей. Однако выехать из страны возможности нет

Об этом рассказал житомирский художник Юрий Камышный, который сейчас находится в Индии, рассказывает Еспресо.TV.

Свою видеозапись он опубликовал в Facebook в субботу, 21 марта 2020 года.

Художник, в частности, отметил, что местное население сейчас враждебно относится к иностранцам.

Приводим прямую речь Камышного:

"Действительно, наша планета, как один челнок для всех нас. Приехал в Индию на этюды и считал, что это далеко. А получилось, что у этого коронавируса ножки такие длинные, большие, что он уже шагает и по Индии. Уже где-то около 200 заболевших. на завтра уже вводится, пока на один день, комендантский час. И даже до того, что, если я выйду из дома, то индусы могут даже убить. Такие у них обычаи у того народа, который я так люблю и любил. И еще одно: выселяют иностранцев из отелей, выключают свет, когда они еще там живут. И строго запрещено принимать новых иностранцев.

А для постоянных жителей Индии мы просто чистая "корона". Три дня назад путешествовал на соседнем острове, рисовал, так детки набросились с палкой, били лисапет, пока один взрослый успокоил малых и они так, показывая пальцами на иностранцев и на меня лично: "Карона, Карона". Ну, я шучу, говорю: "Приятно познакомиться. Меня зовут Юрий. And your name is Corona?». Смеются пока.

С понедельника прекращается сообщение между штатами, и в моем штате уже где-то около 20 заболевших, Карнатака.

В Гоа пока нет случаев. Ну, и ограничивается между городами сообщение.

Вчера выселяли из гостиницы, потому что я иностранец. Полиция сказала всех гнать. Я говорю, куда же я пойду. В другие отели не принимают. Вылететь я не могу, потому что моя страна закрыла границы. Я потерял билет от Бангалора в Дели, чтобы сесть на самолет в Украину.

Вчера мы выяснили отношения, они пока меня оставили. Но интересная ситуация: страна запрещает жить иностранцам в гостиницах, по крайней мере здесь, в Гокарна, и брать, регистрировать других тоже проблема... Я так предполагаю, с темпераментом этого народа всего можно ожидать. И, видите ли, сегодня прочитал в интернете, киевлянка сообщила, что выставляет свой отель для бесплатного проживания. И наоборот: мои любимые индусы говорят: "Платите нам большие средства, ведь вы, сэр, никуда не пойдете, вас же нигде не примут". И это несмотря на то, что я уже останавливаюсь трижды в этом месте и дважды в этой комнате. И мне казалось, что постоянный клиент, я не курю, я не пью водку, девушек сюда не вожу, танцев не устраиваю - очень удобное такое туристическое лицо. А видите: плати деньги. Коммерция и здесь. Привет Украине, так что держимся! Обязательно выживем ".

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