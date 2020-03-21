В Израиле зафиксирована первая смерть от Covid-19

21 марта, 2020, 11:34

Согласно сообщению министерства здравоохранения Израиля, сейчас в стране коронавирусом заражены 705 человек

Вчера первой жертвой COVID-19 стал 88-летний мужчина, передает Еспресо.TV со ссылкой на NEWSru.co.il .



Мужчину госпитализировали неделю назад в тяжелом состоянии. Течение болезни осложняется у него рядом хронических болезней.

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Пациент жил в доме престарелых. Он заразился коронавирусом от социального работника, который не знал, что болен Covid-19.



По последним данным министерства здравоохранения Израиля, сейчас в стране зарегистрировано 705 больных.

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9 человек в тяжелом состоянии, восемнадцатый состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

15 человек, которые выздоровели после коронавируса, выписали из больницы.